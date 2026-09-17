Viyana\'daki UAEA panelinde Türkiye\'nin gıda güvenliği vizyonu ele alındı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 70. Genel Konferansı kapsamında düzenlenen panelde, gıda ve beslenme güvenliğinin önemi ele alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden konferans kapsamında, "Atoms4Food: Gıda ve Beslenme Güvenliği İçin Ülke Önceliklerine Dayalı Yol Haritalarının Şekillendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, UAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Bölümü Başkanı Najat Mokhtar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı Godfrey Magwenzi, Liberya Tarım Bakanı J. Alexander Nuetah, Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Raja Ali Raza Anwar ve Peru'nun BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Eugenia Echeverria Herrera yer aldı.

Kibaroğlu, konuşmasında Türkiye'nin gıda güvenliğini her şeyden önce hem insani bir sorumluluk hem de stratejik zorunluluk olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin yaklaşımının köklü geleneğe dayandığını dile getiren Kibaroğlu, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." şiarıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Kibaroğlu, gıda güvenliğinin yalnızca yeterli gıdaya erişim anlamına gelmediğini, aynı zamanda dayanışma, insan onuru ve hiç kimseyi geride bırakmama yönündeki ortak sorumlulukla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlanan ürünlerin değeri bakımından Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) en büyük tedarikçisi olduğunu belirten Kibaroğlu, Gazze'ye gönderilen unun yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye'den sağlandığını ifade etti.

Kibaroğlu, Türkiye'nin tarımda nükleer tekniklerin kullanımında deneyimli olduğuna dikkati çekerek, "Atoms4Food" girişiminin bu kapasiteyi geliştireceğini ve genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Panelde ülkeler deneyimlerini paylaştı

UAEA ve FAO tarafından ortaklaşa yürütülen "Atoms4Food" girişiminin ele alındığı panelde, üye ülkelerin değerlendirme misyonlarından edindiği deneyimler paylaşıldı.

Panelde, nükleer ve izotop tekniklerinin gıda güvenliğini güçlendirmek, beslenme koşullarını iyileştirmek ve iklim değişikliğine dayanıklı tarım sistemleri oluşturmak amacıyla kullanılması değerlendirildi.

Program, UAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik İşbirliği Bölümü Başkanı Hua Liu'nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.