Vize'de 103. Cumhuriyet Bayramı hava muhalefeti nedeniyle tesislerde kutlandı - Son Dakika
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Vize'de 103. Cumhuriyet Bayramı hava muhalefeti nedeniyle tesislerde kutlandı

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Vize\'de 103. Cumhuriyet Bayramı hava muhalefeti nedeniyle tesislerde kutlandı
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Vize'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, hava muhalefeti nedeniyle Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde kutlandı. Törene Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve vatandaşlar katıldı; program öğrenci gösterileriyle sona erdi.

Vize ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Törene Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan, Belediye Başkanı Ercan Özalp, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Balaban, Garnizon Komutanı Yıldızhan ve Belediye Başkanı Özalp vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Balaban, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne erişmenin gururunu ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Milletin bağımsızlık azmini ve hür yaşama iradesini taçlandıran bu büyük günün sevincini paylaştıklarını ifade eden Balaban, şunları kaydetti:

"Bir asrı geride bırakan Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz, nice güçlüklerle karşılaşmış, nice çetin imtihanlardan geçmiştir. Tarihin en müşkül zamanlarında dahi istiklalinden taviz vermeyen bu yüksek irade, bugün de en büyük kuvvet kaynağımızdır. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve memleketimizin selameti hepimizin müşterek mesuliyetidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda gösterilen fedakarlıkları daima hatırda tutmak tarihimize ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız vefa borcunun icabıdır."

Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
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