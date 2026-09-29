Vize'de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri görüşüldü - Son Dakika
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Vize'de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri görüşüldü

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Vize\'de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri görüşüldü
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Vize'de Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik ve trafik önlemleri görüşüldü. Toplantıda öğrencilerin fiziki ve dijital korunmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Vize'de Üniversite ve Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Vize Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik ve trafik önlemleri görüşülüp, öğrencilerin fiziki ve dijital alandaki korunmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Vize Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, okulların fiziki koşullarını inceledi.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akdemir, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
GüvenlikBalabanTrafikEğitimGüncelVizeSon Dakika

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