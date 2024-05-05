Vize Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap İmza Günü Düzenledi

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Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap imza günü düzenlendi.

"Vizenin Şairleri" projesi kapsamında spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kendi şiirlerinin yer aldığı kitapları imzaladı.

Etkinliğe, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve ilçe protokolü katıldı.

Mazgal temizliği yapıldı

Kırklareli Belediyesince mazgal temizlik çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yağmur suyu mazgallarını temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlar dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması amacıyla yağmur suyu mazgallarının temizlendiği belirtildi.

Çalışmaların süreceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahıdır Mahallesi'nde 09.00-10.00 ile 13.00-14.00, Taşağıl köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.