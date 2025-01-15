Vlaams Belang Lideri Trump'ın Yemin Törenine Katılacak - Son Dakika
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Vlaams Belang Lideri Trump'ın Yemin Törenine Katılacak

Belçika'nın aşırı sağcı partisi lideri Tom Van Grieken, Trump'ın 20 Ocak yemin törenine katılacak.

15.01.2025 17:02
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Belçika'nın aşırı sağcı partisi Vlaams Belang'ın (Flaman Çıkarı) lideri Tom Van Grieken, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni davetine icabet edeceğini bildirdi.

Vlaams Belang'dan yapılan açıklamada, Van Grieken'in, Trump'ın 20 Ocak'ta başkent Washington'da yapılacak yemin törenine katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, törenin Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından "vatanseverleri" bir araya getirdiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca Van Grieken'in "Değerlerimizi paylaşan dünya liderleriyle birlikte, 'önce halkımız' mesajını bir kez daha ortaya koyan bir etkinliğe katılmak bir onurdur." sözlerine yer verildi.

"Washington'a yaptığım seyahat, mesajımızı uluslararası alanda güçlendirmek için bir fırsat." değerlendirmesini yapan Van Grieken, "Gelecek pazartesi bizim için bir törenden daha fazlası. Bu, dünya çapındaki vatanseverlerin ortak değerlerimizi savunmak için birlikte çalışmaları gerektiğinin bir işareti. Donald Trump'ın göreve başlaması bize siyasi cesaretin karşılığını aldığını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Vlaams Belang partisi, 9 Haziran 2024'te yapılan genel seçimlerde federal düzeyde ikinci parti konumuna yerleşmişti.

Von der Leyen davet edilmemişti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yemin törenine çağrılmazken Belçikalı aşırı sağcı liderin davet edilmesi, Brüksel basınının dikkatini çekmişti.

AB Komisyonu, von der Leyen'in davet almadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vlaams Belang Lideri Trump'ın Yemin Törenine Katılacak - Son Dakika

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