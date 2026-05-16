Voleybolun Unutulmaz Evlatları Anıt Parkı Açıldı

16.05.2026 19:43
Samandağ'da depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcu için anıt park törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticilerinden oluşan 56 voleybolcunun anısını yaşatmak amacıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen "Voleybolun Unutulmaz Evlatları Anıt Parkı" törenle hizmete açıldı.

Voleybolun Unutulmazları Derneğince (VUD) Samandağ Belediyesi ve AXA Sigorta'nın desteğiyle Tekebaşı Mahallesi'nde hayata geçirilen parkta, depremde hayatını kaybeden voleybolcuların isimlerinin yer aldığı anıt duvarın yanı sıra voleybol sahaları, voleybol sevgisini simgeleyen heykel, yürüyüş alanları, sosyal yaşam bölümleri ve çocuk oyun alanları oluşturuldu.

VUD Başkanı Gülnur Özfer Görgün, yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da voleybol camiasından 56 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bu büyük kaybın ardından vefa borçlarını ödemek adına harekete geçtiklerini ifade eden Görgün, bu doğrultuda dernek çatısı altında yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Görgün, proje kapsamında ilk olarak hayatını kaybeden voleybolcuların ve voleybol emekçilerinin yaşam öykülerini, anılarını, hayallerini ve fotoğraflarını bir araya getiren 352 sayfalık Voleybolun Unutulmaz Evlatları Ansiklopedisini hazırladıklarını belirtti.

Depremde yitirilen sporcuları ölümsüz kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Görgün, "Onların bir satırda bile olsa isimlerinin yaşaması bizim için çok anlamlıydı. Biz çünkü onların voleybolcu ablaları ve voleybolcu ağabeyleriyiz. Bu bizim sorumluluğumuzdu." dedi.

Görgün, projenin ikinci ayağını oluşturan anıt parkların ilkini Hatay'da açmaktan onur duyduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Amacımız aslında burada çocukların yeni yaşamlarına voleybolu katmak. Sporun iyileştirici gücünden burada yararlanmak istiyoruz. Onun için biz böyle bir şey yaptık ama sadece burayla da kalmak istemiyoruz. Sırasıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da da anıt parkı ve anıt duvarı yapmak istiyoruz."

Törende depremde yaşamını yitiren sporcuların ailelerine, Voleybolun Unutulmaz Evlatları Ansiklopedisi ile anı plaketleri takdim edildi.

Açılış programına Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı.

Kaynak: AA

