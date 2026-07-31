Volgograd'da İHA Saldırısı: Yangın ve Yaralılar

Rusya'nın Volgograd şehrindeki Wildberries lojistik tesisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Volgograd Valisi Andrey Boçarov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik İHA saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Şehrin güneyindeki bir enerji tesisi ile Dzerjinskiy bölgesindeki depolarda yangın çıktığını belirten Boçarov, saldırılarda bölge genelinde 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Boçarov, Traktorozavodskiy bölgesindeki bir apartman ve Krasnoarmeyskiy bölgesindeki müstakil evin de saldırılarda hasar gördüğünü aktardı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada ise şirketin Volgograd'daki lojistik tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve ilk belirlemelere göre tesiste yaralanan bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, lojistik operasyonların yeniden düzenlendiği, mal kabulü ile sipariş sevkiyatının şirketin diğer tesisleri üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.