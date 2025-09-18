Volkan Konak Anısına Özel Konser Düzenleniyor

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, usta sanatçı Volkan Konak'ın anısına özel bir konser düzenliyor. "RE'ÇETE ile Volkan Konak Şarkıları" adıyla gerçekleştirilecek konser, sanatçının adını taşıyan Volkan Konak Cumhuriyet Salonu'nda yapılacak.

Yenişehir Belediyesi, Volkan Konak'ın anısına konser düzenleyecek. "RE'ÇETE ile Volkan Konak Şarkıları" adıyla düzenlenecek konser, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak. Belediye, RE'ÇETE grubunun sahne alacağı konserde sanatçının sevenlerini bir araya getirecek.

"Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı konsere davet ediyorum"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konserin bir anma niteliği taşıdığını belirterek, "Volkan Konak sesiyle, yorumuyla ve hayat duruşuyla halkın gönlünde yer edinmiş bir isimdi. Onu, adını verdiğimiz Volkan Konak Cumhuriyet Salonumuzda şarkılarıyla anacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı konsere davet ediyorum" dedi.