Volkswagen 2024'te Çin'de 2,9 Milyon Araç Teslim Etti - Son Dakika
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Volkswagen 2024'te Çin'de 2,9 Milyon Araç Teslim Etti

Volkswagen 2024\'te Çin\'de 2,9 Milyon Araç Teslim Etti

Volkswagen Grubu, 2024'te Çin pazarında 2,9 milyon araç teslim etti, yeni enerjili araç satışı arttı.

16.01.2025 16:24
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HEFEİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, 2024 yılında Çin pazarına 2,9 milyondan fazla araç teslimatı yaptı. Grubun geçen yılki küresel araç teslimatları ise 9 milyonu aştı.

Volkswagen Grubu, 2024 yılında Çin'de 200.000'den fazla yeni enerjili araç sattığını ve satılan araçlar arasındaki ID. modellerinin bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında arttığını açıkladı.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "2024'ü tek kelimeyle tanımlamam gerekseydi, dönüşüm derdim. Stratejimizi hayata geçirme yönünde önemli adımlar attık ve Çin'e uzun vadeli bağlılığımızı ortaya koyduk" dedi.

Volkswagen Grubu Çin'e göre 2025 yılında Çin'de yeni AUDI markasının ilk seri modeli ve Kompakt Ana Platform üzerindeki Volkswagen modellerinin prototipleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni model ve teknoloji duyurulup tanıtılacak.

Brandstaetter, grubun Çin'deki geleceği konusunda çok emin ve iyimser olduğunu belirterek "'Çin için Çin'de' stratejimizin ilk sonuçlarını sunmaya ve somutlaştırmaya odaklanacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Volkswagen 2024'te Çin'de 2,9 Milyon Araç Teslim Etti - Son Dakika

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