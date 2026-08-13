Volkswagen Everllence Hisselerini Satıyor - Son Dakika
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Volkswagen Everllence Hisselerini Satıyor

Volkswagen Everllence Hisselerini Satıyor
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Volkswagen, motor üreticisi Everllence'teki %51 hissesini Bain Capital'e satarak stratejik odaklanma sağladı.

Volkswagen'in ana iş koluna konsantre olma stratejisi kapsamında, motor üreticisi Everllence'deki çoğunluk hisselerini Amerikan Bain Capital'e satışı AB Komisyonu tarafından onaylandı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Volkswagen'in büyük motor üreticisi Everllence'teki çoğunluk hisselerini devretmesine onay verdi. Brüksel'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu yüzde 51 hissenin ABD'li finans yatırımcısı Bain Capital'e satışının rekabet hukuku açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı bildirildi.

Volkswagen, Haziran ayı sonunda Bain Capital ile hisselerin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. AB Komisyonu, büyük hisse devirlerinde serbest rekabetin orantısız şekilde kısıtlanıp kısıtlanmayacağını inceliyor.

Volkswagen söz konusu satıştan 7,4 milyar euro gelir elde edecek. Wolfsburg merkezli otomotiv devi, satışla birlikte ana iş kolu olan otomobil ve iş araçları üretimine daha fazla odaklanma stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

2030'a kadar işten çıkarma yok

Volkswagen daha önce, Everllence'in Almanya'daki beş tesisinin yeni sahiplik yapısı altında da en az 2030 yılına kadar korunacağını açıklamıştı. Şirket, bu süre zarfında işletme kaynaklı işten çıkarmaların söz konusu olmayacağını da belirtti.

Daha önce MAN Energy Solutions adıyla bilinen ve 2025 yılında Everllence olarak yeniden adlandırılan Augsburg merkezli şirket, kendi verilerine göre yaklaşık 16 bin çalışanı ve yaklaşık 4,9 milyar euroluk cirosuyla büyük motor, turbo makineler ve karbonsuzlaştırma çözümleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

dpa/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Volkswagen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkswagen Everllence Hisselerini Satıyor - Son Dakika

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