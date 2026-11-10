von der Leyen, Aliağa patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika
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von der Leyen, Aliağa patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

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von der Leyen, Aliağa patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlama için taziye mesajı yayımladı. Leyen, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa diledi ve düşüncelerinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa diledi.

Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aliağa demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralanan işçilere tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Sayın Erdoğan, bu zor anda düşüncelerim Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı

Kaynak: ANKA
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