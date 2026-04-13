Von der Leyen'den Enerji Krizi Uyarısı

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa Birliği'ne ağır bir fatura çıkardığını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa liderlerinin katılacağı gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana geçen 44 günde AB'nin fosil yakıt ithalatı için ödediği tutarın 22 milyar avrodan fazla arttığını, buna karşın "tek bir molekül" ek enerji elde edilmediğini belirtti.

Von der Leyen, bu durumun Avrupa'nın fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığının maliyetini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Von der Leyen ayrıca, küresel enerji ve ticaret güvenliği açısından Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin "hayati önemde" olduğunu vurguladı.

Boğazdaki olası aksaklıkların enerji arzı ve ticaret akışları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden von der Leyen, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "güçlü bir koordinasyon" sağlanması gerektiğini dile getirdi.