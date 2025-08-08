Von der Leyen'den İsrail'e Gazze Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunu daha da uzatma kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
Von der Leyen, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına dair sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.
AB Komisyonu Başkanı, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da uzatma kararı yeniden gözden geçirilmelidir." ifadesini kullandı.
Esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten von der Leyen, insani yardımların acil ve engelsiz şekilde Gazze'ye erişiminin sağlanması ve bölgede acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması gerektiğini kaydetti.
Von der Leyen, ateşkesin hemen sağlanması gerektiğini vurguladı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgalini öngören yeni bir planı onaylamıştı.
Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.
