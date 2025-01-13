Von der Leyen'e Eleştiriler

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ağır zatürre tedavisi görmesine rağmen kimseye vekalet vermediği ve hastalığıyla ilgili şeffaf bilgi sağlamadığı için gazetecilerin eleştirilerine maruz kaldı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho'nun günlük basın toplantısına katılan gazeteciler, Almanya'da zatürre tedavisi süren von der Leyen'in bu hafta AB Komisyonu üyeleriyle yapılacak toplantıya başkanlık edemeyeceğinin bildirilmesi üzerine tepki gösterdi.

Von der Leyen'in 10 günü aşkın süredir devam eden tedavisinin ardından, fiziki olarak toplantı yönetecek durumda dahi olmadığına işaret eden gazeteciler, bu durumda yardımcılarından birine vekalet bırakmayışını, "demokratik olmayan bir yaklaşım" olarak niteledi.

Gazeteciler, hastanede yattığı bilgisinin gizlenmesine de tepki göstererek, şeffaflık güdülmemesinin AB'ye olan güveni zedelediğini vurguladı.

Bir gazeteci, 3 yıl önce hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin hastalığıyla ilgili detayların ancak ölümünden sonra açıklandığını anımsattı.

Sözcü Pinho ise von der Leyen'in ağır bir zatürre geçirdiğini ve tedavisinin ağır seyrettiğinin duyurulduğunu, tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisinin önemli bir detay olmadığını savundu.

Von der Leyen'in hafta başı görevine dönerek, AP Genel Kurulu ile Davos Ekonomik Forumuna katılması bekleniyor.