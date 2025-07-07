Von der Leyen'e Güvensizlik Oylaması - Son Dakika
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Von der Leyen'e Güvensizlik Oylaması

07.07.2025 17:55
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AP'de von der Leyen'e karşı güvensizlik önergesi 10 Temmuz'da oylanacak. 480 oy gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e karşı verilen güvensizlik önergesi görüşülecek, von der Leyen de 10 Temmuz'da yapılacak oylama öncesinde oturuma katılarak iddialara yanıt verecek.

Von der Leyen, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, 10 Temmuz'da yapılacak güvensizlik önergesi oylaması öncesinde kendini savunmak için bir konuşma yapacak.

Aleyhte bir karar çıkması için 720 milletvekilinin üçte ikisine karşılık gelen 480'inin önergeyi desteklemesi gerekiyor.

AP'nin Rumen milletvekili Gheorghe Piperea tarafından verilen önergeyi halihazırda 79 vekilin desteklediği biliniyor.

Destek verenlerin çoğunlukla Piperea'nın mensup olduğu siyasi grup Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistlerin (ECR) üyesi olduğu, diğerlerinin de aşırı sağcı Egemen Ulusların Avrupası (ESN) ve Avrupa'nın Vatanseverleri grubu üyeleri ile 14 bağımsızdan oluştuğu öğrenildi.

Von der Leyen'in kendi grubu Avrupa Halk Partisinden (EPP) Slovenyalı milletvekili Branko Grims de önergenin Genel Kurulun gündemine alınması için imza verdi.

Piperea, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, önergeyi sunma gerekçesi olarak von der Leyen'in Kovid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile arasındaki telefon mesajlaşmalarının içeriğini açıklamayarak şeffaflık ve iyi yönetim ilkesini ihlal etmesini göstermişti.

Von der Leyen hakkında yolsuzluk şüphesi de bulunduğunu belirten Piperea, kamu harcamalarında usulsüzlük olduğu iddiasında bulunmuştu.

Piperea, AB'nin, Birliğin savunmasını güçlendirmek için von der Leyen'in duyurduğu 2030 hedefleri kapsamında 150 milyar avroluk finansmanı içeren SAFE regülasyonunu AP'nin süreç dışı bırakılmasıyla kabul ettiğini, bunun demokratik ilkelere aykırı olduğunu kaydetmişti.

Haziran 2024'teki seçimlerin ardından 2. kez AB'nin yürütme organına liderlik etme hakkı kazanan von der Leyen'e karşı güvensizlik önergesi oylaması 10 Temmuz'da yapılacak.

Daha önce 9 kez yapıldı, sadece bir Başkan istifa etti

AP üyeleri tarafından AB Komisyonu Başkanını devirmek için daha önce 9 girişimde bulunuldu ancak bunlardan hiçbiri başarılı olamadı.

En son girişim Kasım 2014'te eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker liderliğindeki Komisyon'a karşı gerçekleşti. Ülkenin vergi rejimini ifşa eden "Lüksemburg Sızıntıları" adı verilen mali skandalının ardından verilen güvensizlik önergesine dair yapılan oylamada 670 milletvekilinden sadece 101'i lehte oy kullandı ve gerekli eşiğe ulaşılamadı.

Mart 1999'da yine bir diğer eski Lüksemburg Başbakanı Jacques Santer liderliğindeki Komisyon ise AP'deki oylamayı beklemeden kendi inisiyatifiyle istifa ederek resmi oylamayı engelledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Von der Leyen'e Güvensizlik Oylaması - Son Dakika

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