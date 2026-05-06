Von der Leyen: Fosil Yakıt Bağımlılığı Avrupa'yı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Von der Leyen: Fosil Yakıt Bağımlılığı Avrupa'yı Tehdit Ediyor

06.05.2026 02:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın ciddi bir kırılganlık yarattığını ve Avrupa'yı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan von der Leyen, düzenlenen basın toplantısında, "Orta vadede ithal fosil yakıtlara büyük bağımlılığımızın bizi savunmasız hale getirdiğinin farkında olmamız önemlidir. Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana tek bir molekül bile ek enerji elde etmeden gaz ve petrol ithalatı için 27 milyar avro daha fazla ödeme yaptık." dedi.

Bu bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa'da üretilen her kilovatsaat enerji, ekonomik istikrar, uygun fiyat ve Avrupa'nın bağımsızlığına katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupa'nın 4 yıl içinde ikinci büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz akışını kesti, şimdi ise Hürmüz Boğazı var." ifadesini kullandı.

Kısa vadede alınması gereken önlemlere değinen von der Leyen, desteklerin en çok ihtiyaç duyan kesimlere hedefli şekilde ulaştırılması ve Avrupa genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, bu sayede Avrupa'nın kendi pazar gücünü koruyabileceğini ve küresel ölçekte kendi kendine rakip oluşturmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına da değinen von der Leyen, Birliğin dünya genelinde en geniş serbest ticaret ağına sahip olduğunu, her anlaşmanın Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Savunma alanında daha fazla yatırım çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa'nın dış baskılara karşı kendini koruyabilecek kapasiteye ulaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Artan askeri tehditler ve hibrit saldırılar karşısında güçlü bir Avrupa savunması şart." dedi.

AB Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrasına işaret eden von der Leyen, üye ülkeler arasında karşılıklı yardım yükümlülüğünün zaten geçerli olduğunu, asıl meselenin bu yükümlülüğün nasıl ve hangi kapasiteyle hayata geçirileceği olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, hava savunması, insansız hava araçları (İHA) ve siber güvenlik gibi alanlarda kapasite eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken

Von der Leyen, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu, bu uygulamanın arkasında önemli gerekçelerin bulunduğunu savundu.

İran yönetiminin kendi halkına yönelik tutumuna dikkati çeken von der Leyen, bunun uluslararası toplumun İran'a uyguladığı yaptırımların temel nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, yaptırımların kaldırılması için İran'da köklü bir değişim gerektiğini, mevcut şartlar altında bu adımın atılması için erken olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Von der Leyen: Fosil Yakıt Bağımlılığı Avrupa'yı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:53:43. #7.12#
SON DAKİKA: Von der Leyen: Fosil Yakıt Bağımlılığı Avrupa'yı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.