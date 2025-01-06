Von der Leyen'in Zatürre Sebebiyle Ziyareti Ertelendi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle 9 Ocak'ta Polonya'ya yapılması planlanan ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında zatürreye yakalanan von der Leyen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Von der Leyen'in zatürre hastalığı nedeniyle ocak ayının ortasına kadar planlanmış dış programların iptal edildiğini belirten Pinho, "Her şey yolunda giderse, ocağın ortasına kadar geri dönmüş olacak." dedi.

Pinho, AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Polonya'ya yapılması planlanan ziyaretin de von der Leyen'in hastalığı nedeniyle ertelendiğini bildirerek henüz yeni bir tarih belirlenmediğini ve belirlendiği zaman duyurulacağını ifade etti.

Öte yandan iyileşme sürecindeki von der Leyen'in ekibiyle günlük temaslarını sürdürdüğünü aktaran Pinho, Başkan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD'ye ziyareti öncesi telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Pinho, bu nedenle von der Leyen'in yerine geçici olarak herhangi birinin atanmasının düşünülmediğini söyleyerek, "Başkanın sağlık durumunun ne olacağına bağlı olarak geri dönüp dönemeyeceğini ya da yerine bir başkasının gelip gelmeyeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen'in, 3 Ocak'ta, ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirdiği ve ocak ayının ilk iki haftası için tüm programlarını iptal ettiği bildirilmişti.

Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ikinci kez AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanlığı görevini üstlendi. Yeni Komisyon, 1 Aralık 2024'te görevine başladı.

AB Komisyonu, Birliğin dönem başkanlığı değiştiğinde devralan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirerek yetkililerle görüşüyor. Bu doğrultuda von der Leyen başkanlığındaki Komisyon'un 1 Ocak itibarıyla AB'nin dönem başkanlığını devralan Polonya'yı 9 Ocak'ta ziyaret etmesi bekleniyordu.