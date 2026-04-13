Von der Leyen: Nitelikli Çoğunluk Oylamasına Geçilmeli - Son Dakika
Von der Leyen: Nitelikli Çoğunluk Oylamasına Geçilmeli

13.04.2026 14:47
Ursula von der Leyen, AB dış politikasında tıkanıklıkları önlemek için nitelikli çoğunluk oylamasını önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da genel seçimi kaybeden Viktor Orban döneminde yaşanan dış politika tıkanıklıklarının bir daha yaşanmaması için oybirliği yerine nitelikli çoğunluk oylaması usulüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji krizini ele almak üzere topladığı Komisyon üyeleriyle görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da genel seçimi Peter Magyar'ın kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, ülkenin yeniden yüzünü Avrupa'ya döndüğünü belirtti.

Von der Leyen, "Macaristan Avrupa yoluna geri dönerken yapılacak çok iş var ancak bence AB içinde öğrenilen derslere de bakmalıyız. Örneğin, geçmişte gördüğümüz gibi sistemik tıkanıklıkları önlemek için dış politikada 'nitelikli çoğunluk' oylamasına geçmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum ve bu konuda ilerlemek için şimdi bu ivmeyi kullanmalıyız." dedi.

Magyar'ın uygulayacağı politikalara ne derece güven duyduğunun sorulması üzerine von der Leyen, "Öncelikle, yeni hükümetin göreve gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Hemen iletişime geçeceğiz. Peter Magyar'ın seçim kampanyası sırasında kamuoyuna yaptığı açıklamalara ve yaptığı görüşmelere bakarsanız, çok net Avrupa yolunda olduğunu, kendisinin ve yeni hükümetin bizimle farklı konularda çalışmaya devam edeceğine dair çok açık bir taahhütte bulunduğunu görebilirsiniz." diye konuştu.

Von der Leyen, Viktor Orban döneminde kesilen AB fonlarının yeniden sağlanması için gerçekleştirilmesi gereken reformlar üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

AB'de dış politika kararlarının oybirliğiyle alınması, Budapeşte yönetimine Birliğin dış politika adımlarını engelleme imkanı sağlamış, birçok karar yalnızca 26 liderin kararıyla alınabilmişti.

Aralık 2023'te Ukrayna ile üyelik müzakerelerin başlatılması kararının ancak Viktor Orban'ın salonu terk etmesinin ardından alınabilmesi, AB'de oybirliği sisteminin tıkanmasına sembolik bir örnek olmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Von der Leyen: Nitelikli Çoğunluk Oylamasına Geçilmeli - Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
