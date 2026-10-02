Von der Leyen Üsküp\'te Kuzey Makedonya\'nın AB\'ye ait olduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB'ye ait olduğunu belirtti.

Batı Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan von der Leyen, Başbakan Hristijan Mickoski tarafından törenle karşılandı.

İkili, Başbakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'nın değerli bir müttefik olduğunu söyledi.

Ülkenin AB'ye katılım sürecine değinen von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın ilerleme kaydetme ve "temel esaslar" fasıl grubunu açma yolunda kritik bir adımla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Kuzey Makedonya'nın AB'ye ait olduğunu söyleyen von der Leyen, "Kuzey Makedonya'yı kimliği ve diliyle kucaklıyoruz. Makedon kültürü ve dilinin Birliğimizi ancak zenginleştirebileceğine inanıyoruz; zira bizim sloganımız çeşitlilik ve birlikteliktir ve biz bunu son derece ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

"AB'nin bir parçası olmak istiyoruz ve bu hedef doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz"

Mickoski de görüşmede reformların, katılım sürecinin hızının ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda uzun süredir önünde engel teşkil eden zorlukların ele alındığını aktardı.

AB'ye giden sürecin adil ve net kurallara dayalı bir süreç olmasını istediklerini belirten Mickoski, "Devlet olarak kararlılığımız net ve değişmemiştir. AB'nin bir parçası olmak istiyoruz ve bu hedef doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz. Aynı zamanda, bu sürecin tüm Avrupa kurumlarından daha güçlü bir siyasi destek görmesi gereken zamanın geldiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mickoski, komşu ülke Bulgaristan ile yaşanan sorunlara değinerek, Kuzey Makedonya'nın bu meselelerin diyalog yoluyla, iyi niyet ve karşılıklı saygı ruhu içinde çözülmesini istediğini vurguladı.

Von der Leyen, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından da kabul edildi.

Balkan turu kapsamında von der Leyen ayrıca Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret etti.