Von der Leyen, Zelenskiy'nin ateşkes çağrısını destekledi, 3 milyar avro teyit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Von der Leyen, Zelenskiy'nin ateşkes çağrısını destekledi, 3 milyar avro teyit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Von der Leyen, Zelenskiy\'nin ateşkes çağrısını destekledi, 3 milyar avro teyit edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy'nin gıda ve enerji ateşkesi çağrısını desteklediklerini ve AB'nin dron ve füzelere ek finansman sağlayacağını açıkladı. Zelenskiy ise gelecek haftadan itibaren yaklaşık 3 milyar avroluk ilave askeri desteğin teyit edildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gıda tedarikini ve enerji altyapısını koruyacak ateşkes çağrısını desteklediklerini, AB'nin dron ve füzelere ek finansman sağlayacağını bildirdi. Von der Leyen, "Ukrayna, bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminin merkezinde yer alacak" dedi. Zelenskiy ise gelecek hafta itibarıyla yaklaşık 3 milyar avroluk ilave askeri destek ayrılacağının teyit edildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmelerinin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

VON DER LEYEN: ATEŞKES ÇAĞRISINI TAM OLARAK DESTEKLEDİK

Von der Leyen, Ukrayna'nın bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde öncelikli yer tutacağını belirterek paylaşımında şunları kaydetti:

"Zelenskiy ile bugün iyi bir görüşme yaptık. Ukrayna ve Rusya'daki küresel gıda tedarikini ve enerji altyapısını koruyacak bir ateşkese yönelik Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çağrısını tam olarak destekledik. Savaş yeni, daha karanlık bir aşamaya girdi. Rusya savaş alanında oyalanıyor ve cephe hatlarının çok gerisinde sivillere saldırıyor. Ukrayna halkıyla dayanışmamızı ilettim. ve halkının özgürlüğü için savaşı yönetirken Devlet Başkanı Zelenskiy'ye tam desteğimi belirttim.

Ukrayna, bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminin merkezinde yer alacak. Önümüzdeki yıl için finansman ihtiyaçlarını ve yeni küresel desteği nasıl harekete geçireceğimizi tartışacağız. Bu hafta AB, ayrıca dronlar ve füzeler için ek finansman sağlayacak, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve gökyüzünü korumak için. Ayrıca müzakerelerde iki ek bölüm kümesi açmayı planlıyoruz. Bu ivme gerçek."

ZELENSKİY'DEN YAKLAŞIK 3 MİLYAR AVROLUK İLAVE ASKERİ DESTEK AÇIKLAMASI

Zelenskiy de von der Leyen'in paylaşımını alıntılayarak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın aldığı 1,24 milyar avroluk savunma desteği için teşekkür eden Zelenskiy, yaklaşık 3 milyar avroluk ilave askeri destek ayrılacağının teyit edildiğini bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği ile yaptığımız mevcut tüm çalışma alanları ve Ukrayna'yı desteklemek için gerekli kararlar konusunda von der Leyen ile çok detaylı bir görüşme yaptık. Ukrayna'nın zaten aldığı son 1,24 milyar avroluk savunma dilimi için Ursula'ya teşekkür ettim. Önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 3 milyar avroluk başka bir askeri destek ayrılacağının teyidi için minnettarım. Bu fonlar bizi güçlendirecek.

Elbette, Başkan'a Rusların aralıksız devam eden vahşi saldırıları hakkında da bilgi verdim. Görüşmemizden hemen önce Ruslar, Kiev'de bir elektrik santralini 'Şahed' dronlarıyla vurdu ve birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Daha sonra Harkiv bölgesindeki enerji tesislerine de saldırılar oldu. ve tüm bunlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın enerji ateşkesi hakkındaki açıklamasından SONRA gerçekleşti.

Bu koşullar altında, ortaklarımızdan gelen güvenilir destek, insanların hayatı için gerçek bir koruma anlamına geliyor ve Rusların Ukrayna'yı kıramayacağının garantisi. Savunmamızı ve halkımızı desteklemek için atılan tüm somut adımları derinden takdir ediyoruz.

Ursula ve ben, ekiplerimizin bir sonraki ortak eylemlerimiz ve adımlarımızın koordinasyonu konusunda detaylı görüşmeler yapacağı konusunda hemfikir olduk. Ayrıca müzakere kümelerini açmaya hazırlanıyoruz; böylece yıl sonuna kadar tüm kalan kümeler açılmış olacak. Ukrayna'nın Avrupa yolu, Avrupa'nın kendisinin güçlendirilmesi yoludur da. Teşekkürler."

Kaynak: ANKA
GüvenlikPolitikaEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Barcelona’da Kounde’den Galatasaray maçı öncesi mesaj Barcelona'da Kounde'den Galatasaray maçı öncesi mesaj
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:28:35. #7.13#
SON DAKİKA: Von der Leyen, Zelenskiy'nin ateşkes çağrısını destekledi, 3 milyar avro teyit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei