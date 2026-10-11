Von der Leyen, Zelenskiy\'nin ateşkes çağrısını destekledi, 3 milyar avro teyit edildi

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gıda tedarikini ve enerji altyapısını koruyacak ateşkes çağrısını desteklediklerini, AB'nin dron ve füzelere ek finansman sağlayacağını bildirdi. Von der Leyen, "Ukrayna, bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminin merkezinde yer alacak" dedi. Zelenskiy ise gelecek hafta itibarıyla yaklaşık 3 milyar avroluk ilave askeri destek ayrılacağının teyit edildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmelerinin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

VON DER LEYEN: ATEŞKES ÇAĞRISINI TAM OLARAK DESTEKLEDİK

Von der Leyen, Ukrayna'nın bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde öncelikli yer tutacağını belirterek paylaşımında şunları kaydetti:

"Zelenskiy ile bugün iyi bir görüşme yaptık. Ukrayna ve Rusya'daki küresel gıda tedarikini ve enerji altyapısını koruyacak bir ateşkese yönelik Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çağrısını tam olarak destekledik. Savaş yeni, daha karanlık bir aşamaya girdi. Rusya savaş alanında oyalanıyor ve cephe hatlarının çok gerisinde sivillere saldırıyor. Ukrayna halkıyla dayanışmamızı ilettim. ve halkının özgürlüğü için savaşı yönetirken Devlet Başkanı Zelenskiy'ye tam desteğimi belirttim.

Ukrayna, bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nin gündeminin merkezinde yer alacak. Önümüzdeki yıl için finansman ihtiyaçlarını ve yeni küresel desteği nasıl harekete geçireceğimizi tartışacağız. Bu hafta AB, ayrıca dronlar ve füzeler için ek finansman sağlayacak, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve gökyüzünü korumak için. Ayrıca müzakerelerde iki ek bölüm kümesi açmayı planlıyoruz. Bu ivme gerçek."

ZELENSKİY'DEN YAKLAŞIK 3 MİLYAR AVROLUK İLAVE ASKERİ DESTEK AÇIKLAMASI

Zelenskiy de von der Leyen'in paylaşımını alıntılayarak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın aldığı 1,24 milyar avroluk savunma desteği için teşekkür eden Zelenskiy, yaklaşık 3 milyar avroluk ilave askeri destek ayrılacağının teyit edildiğini bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği ile yaptığımız mevcut tüm çalışma alanları ve Ukrayna'yı desteklemek için gerekli kararlar konusunda von der Leyen ile çok detaylı bir görüşme yaptık. Ukrayna'nın zaten aldığı son 1,24 milyar avroluk savunma dilimi için Ursula'ya teşekkür ettim. Önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 3 milyar avroluk başka bir askeri destek ayrılacağının teyidi için minnettarım. Bu fonlar bizi güçlendirecek.

Elbette, Başkan'a Rusların aralıksız devam eden vahşi saldırıları hakkında da bilgi verdim. Görüşmemizden hemen önce Ruslar, Kiev'de bir elektrik santralini 'Şahed' dronlarıyla vurdu ve birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Daha sonra Harkiv bölgesindeki enerji tesislerine de saldırılar oldu. ve tüm bunlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın enerji ateşkesi hakkındaki açıklamasından SONRA gerçekleşti.

Bu koşullar altında, ortaklarımızdan gelen güvenilir destek, insanların hayatı için gerçek bir koruma anlamına geliyor ve Rusların Ukrayna'yı kıramayacağının garantisi. Savunmamızı ve halkımızı desteklemek için atılan tüm somut adımları derinden takdir ediyoruz.

Ursula ve ben, ekiplerimizin bir sonraki ortak eylemlerimiz ve adımlarımızın koordinasyonu konusunda detaylı görüşmeler yapacağı konusunda hemfikir olduk. Ayrıca müzakere kümelerini açmaya hazırlanıyoruz; böylece yıl sonuna kadar tüm kalan kümeler açılmış olacak. Ukrayna'nın Avrupa yolu, Avrupa'nın kendisinin güçlendirilmesi yoludur da. Teşekkürler."