Voronej'de İHA saldırısında tren vagonunda ilk belirlemelere göre 5 yolcu yaralandı

Rusya Demir Yolları, Voronej bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu bir trendeki 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, Voronej bölgesine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle Tresvyatskaya-Somovo-Otrojka-Voronej hattında elektrik kesintisi meydana geldiği ve tren seferlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bölgedeki Somovo istasyonunda Anapa- Moskova seferini yapan yolcu treninin bir vagonu hasar gördü. İlk belirlemelere göre 5 yolcu yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Hattaki onarım çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, güney yönündeki yolcu trenleri ile banliyö seferlerinde gecikmeler yaşanmasının beklendiği kaydedildi.