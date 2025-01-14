Vucic'ten Güven Referandumu Teklifi

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yapılan bir araştırmada halkın çoğunluğunun kendisini desteklemediği sonucu çıkması üzerine, "cumhurbaşkanına güven referandumu" yapılmasını teklif etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Sırbistan'daki bağımsız araştırma kuruluşu CRTA'nın verilerine göre halkın yüzde 52'sinin, olası bir referandumda kendisine karşı oy kullanacağını ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırma sonucunu şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Vucic, "Ben sizlerin oylarıyla seçildim değerli halkım. Bu görev için beni sizler seçtiniz. Araştırma şirketleri bunun aksini söylüyorsa halkın iradesini bilmek isterim." dedi.

Vucic, "Halkın beni istemediği bir görevde kalamam. Bu bağlamda Sırp halkının cumhurbaşkanına güvenip güvenmediğini görmek için referandum yapılmasını teklif ediyorum. Muhalefet kanadından sadece 67 imzaya ihtiyaç var. İktidar kanadı 100 imza teslim edecek." dedi.

Referandumun yapılması için muhalefete imzalarını teslim etmelerini söyleyen Vucic, "Nisan mı olur mayıs mı ona bakarız. Ben bu ülke adına yaptığım her şeyi severek yaptım ancak halkın güveni olmadan devam edemem. Onlar benim gücüm. Referandumu kaybedersem de hemen görevi bırakırım." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic de iktidardaki Sırp İlerleme Partisinden (SNS) 100 imzanın yarın Cumhurbaşkanı Vucic'e teslim edileceğini duyurdu.