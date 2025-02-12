Vuslat Derneği'nden Gazze'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vuslat Derneği'nden Gazze'ye Destek

Vuslat Derneği\'nden Gazze\'ye Destek

Vuslat Derneği, Gazze'de 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor, enkaz kaldırma ve sağlık hizmeti sunuyor.

12.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sivil toplum kuruluşlarından Vuslat Derneği, Gazze Şeridi'nde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında bulunuyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının büyük yıkım ve açlığa yol açtığı Gazze Şeridi'ndeki ihya ve inşa çalışmalarına katkı sunduklarını belirtti.

İnsani kriz ve altyapı tahribatının yapıldığı Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarına bir yenisini eklediklerini aktaran Taştan, ateşkesle birlikte evlerine dönmeye başlayan Gazzelilere göç güzergahında çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için öncelikle enkazın kaldırılması çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Taştan, şunlar kaydetti.

"İsrail saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze'nin özellikle kuzey bölgesi ciddi hasar aldı. Vuslat Derneği, geri dönüş sürecinin güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için yolların kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla enkaz temizleme çalışmalarına başladı. Dernek, bölgede 8 saat aralıksız çalışacak iş makineleriyle yolların açılmasını sağlıyor."

Gazze Şeridi'nin güneyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin kuzeye dönüşü için 20 otobüs tahsis ederek ring seferleri gerçekleştirdiklerini aktaran Taştan, "Yol güzergahında tıbbi destek birimleri kuruluyor, 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor ve 5 tankerle içme suyu sağlanıyor." dedi.

Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastalar için ameliyat operasyonları gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Taştan, yaralanmalar, yanıklar ve iç hastalıkları gibi birçok alanda, uzman ekipler tarafından tıbbi hizmet sunduklarını bildirdi.

İsrail ordusunun ağır bombardımanı sonucu yıkılan ve hasar alan hastane ve sağlık merkezlerinin imarı için de çalışmalar başlattıklarına işaret eden Taştan, 20 kişilik eğitim yerleri oluşturarak Gazzeli öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine imkan sağladıklarını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı ilk günden itibaren insani yardım faaliyetlerine başladıklarını ve Gazze'deki zulüm son bulana dek çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Taştan, ramazan ayında da iftar sofraları kurarak Gazzelilerin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vuslat Derneği'nden Gazze'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Vuslat Derneği'nden Gazze'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.