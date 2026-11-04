Wadephul ABD ara seçim sonuçlarını Almanya için devamlılık ve değişim olarak gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Wadephul ABD ara seçim sonuçlarını Almanya için devamlılık ve değişim olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Berlin'de ABD'deki ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların Almanya için hem devamlılık hem değişim anlamına geldiğini belirten Wadephul, ABD hükümetiyle yakın işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarının ülkesi için hem devamlılık hem de değişim anlamına geldiğini söyledi.

Wadephul, Berlin'de Federal Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Amerikan tarihinde, Demokratların iki mecliste çoğunluğu oluşturduğu durumların nadiren görüldüğünü belirten Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul ettiğini ve Demokratlarla işbirliği yapma niyetini ifade ettiğini aktardı.

Wadephul, "Almanya için bu hem devamlılık hem de değişim anlamına geliyor." diyerek, bunun ABD hükümetiyle yakın işbirliğinin sürdürülmesiyle ilgili bir mesele olduğunu dile getirdi.

ABD hükümetiyle ortak noktaların aranmasının ve uzlaşmak için çaba gösterilmesinin Alman dış ve güvenlik politikasının temel unsurları olduğuna işaret eden Wadephul, "Çünkü küresel zorluklar karşısında ve aynı zamanda Almanya ile ABD arasında savunma, ortak güvenlik, ekonomi, teknoloji ve bilim alanlarında var olan sıkı bağlar göz önüne alındığında, çatlakların hiçbir zaman çok büyümesine izin vermemek bizim çıkarımızadır." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı olarak "çıkarları dengelemek için transatlantik ortaklara bir adım yaklaşmanın" kendi görevi olduğunu vurgulayan Wadephul, bu görevi ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yakın işbirliği içerisinde büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Wadephul, bu seçimlerin bir değişim anlamına geldiğine dikkati çekerek, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğa sahip olan Demokratların ABD siyasetinde değişiklikler yapılması için çalışacaklarını söyledi.

Wadephul, Washington'da iç politika meselelerinin yanı sıra dış politika konularının da önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Bunu yılın başında orada yaptığı görüşmeler sırasında da açıkça gözlemlediğini aktaran Wadephul, seçim kampanyasında özellikle gümrük vergilerinin, İran savaşının, ABD vatandaşlarının yaşam maliyetlerinin öne çıktığını ifade etti.

Tüm bu konularda sadece ABD hükümetiyle değil, Kongre ile de yakın diyalogda olacaklarını vurgulayan Wadephul, temasların bu denli geniş olmasının iki ülke arasındaki ilişkiyi özel kıldığını belirtti.

Gelecek günlerde bu seçimlerin etkisinin de ele alınacağını vurgulayan Wadephul, "Bu sadece bu seçimde değil, son zamanlarda dünyanın dört bir yanında gerçekleşen başka önemli seçimlerde de kendini gösterdi. Siyasi normların ve uluslararası kuralların sarsıldığı, kutuplaşmanın ve popülizmin yükseldiği bu dönemde bizim görevimiz, sarsılmamak ve merkezdeki siyaset için çaba göstermektir." diye konuştu.

Wadephul, demokrasiye yönelik tehditler göz önüne alındığında bunun kolay bir iş olmadığını, aksine bazen bir engelli koşu gibi hissedildiğini belirterek, "Vatanseverlik, bu orta yolu demokrasinin düşmanlarına, otoriterlik ve diktatörlüğün destekçilerine karşı savunmaktır." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında Ukrayna'yı destekleyenlerin bulunduğunu ifade eden Wadephul, Ukrayna'ya ilişkin bazı konularda yeni bir girişimde bulunmak için yeni bir fırsat da olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaAlmanyaGüncelBerlinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:34:49. #7.12#
SON DAKİKA: Wadephul ABD ara seçim sonuçlarını Almanya için devamlılık ve değişim olarak gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android