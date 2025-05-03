ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz\'ın görevden alınmasının perde arkasa ortaya çıktı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınmasının asıl nedeninin, İran'a saldırı düzenlenmesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu destekleyen tutum sergilemesi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TRUMP'IN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Washington Post'un haberine göre, bir çevrimiçi iletişim platformu olan Signal krizi henüz yaşanmadan, Netanyahu'nun Beyaz Sarayı ziyareti öncesinde İran'a saldırı konusunda aşırı istekli davranan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekti.

NETANYAHU İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMIŞ

Gazetenin isimlerini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın görevden aldığı Waltz, Trump ile Oval Ofis'te yapılacak görüşme öncesinde İran'a karşı askeri seçenekler konusunda Netanyahu ile koordinasyon içinde oldu ve savaş seçeneğini önde tuttu.

Eski bir asker olan Waltz'ın, Trump'tan "çok daha fazla askeri güç kullanmaya hevesli olmasının" Beyaz Saray yönetiminde hayal kırıklığı oluşturduğu iddia edildi.

Haberde, mart ayında bir gazeteciyi ABD'li üst düzey yetkililerin Yemen'e yönelik operasyonun detaylarını paylaştığı Signal grubuna ekleyen Waltz'ın bu hatasının, görevden alınmasının son gerekçesi olduğu belirtildi.