Waltz, İran'a baskının Tahran'ı tavize zorlamasını umuyor, uzun çatışmaya hazır - Son Dakika
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Waltz, İran'a baskının Tahran'ı tavize zorlamasını umuyor, uzun çatışmaya hazır

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, İran'a yönelik saldırı, abluka ve yaptırımların Tahran'ı taviz vermeye zorlamasını umduklarını söyledi. Waltz, uzun süreli çatışmaya hazır olduklarını ve bir yıl sonra bile nükleer anlaşma sağlanamayabileceğini belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırıların, ablukanın ve ekonomik yaptırımların Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamasını umduklarını ancak uzun süreli çatışmaya da hazırlıklı olduklarını vurguladı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Waltz, bundan bir yıl sonra dahi İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmaya varılamamış ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin çatışmalar öncesi seviyesine dönememiş olabileceğini bildirdi.

Waltz, "Varsayımlar üzerinden konuşmayacağım. Temennimiz, İran'ın o zamandan önce anlamlı bir şekilde müzakere masasına dönmesi." ifadelerini kullandı.

Saldırı, abluka ve ekonomik yaptırımların İran'ı taviz vermeye zorlamasını umduklarını belirten Waltz, uzun süreli çatışmaya da hazır olduklarının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD Donanmasının İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürebileceklerine işaret eden Waltz, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı da artırdıklarını kaydetti.

Waltz, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş nükleer maddelerinin ortadan kaldırılması ve ülke içindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin Tahran ile anlaşmaya varılması halinde ABD'nin çatışmadaki stratejik hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

ABD, BM barış gücü misyonlarında değişiklik istiyor

Waltz, ABD'nin BM kuruluşlarına sağladığı finansmanı azaltarak gerekli gördüğü reformları hayata geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Bazı barış gücü misyonlarının yıllardır devam ettiğini ve yıllık maliyetlerinin 1 milyar dolara ulaşabildiğini bildiren Waltz, bu misyonların çatışmaları çözmek yerine mevcut durumu sürdürdüğünü savundu.

Waltz, Lübnan, Somali ve Batı Sahra'daki barış gücü operasyonlarının sona erdirilmesini istediklerini kaydetti.

BM Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ilişkin, "Mevcut yapısıyla devam etmeyeceğini, daha doğrusu devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Waltz, gelecekteki farklı barış gücü misyonuna ilişkin Fransa, İsrail ve Lübnan ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA
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