Waltz: Trump'ın Kanada'yı İşgal Planı Yok - Son Dakika
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Waltz: Trump'ın Kanada'yı İşgal Planı Yok

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olmasıyla ilgili planları olmadığını belirtti.

10.02.2025 13:18
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olmasına ilişkin açıklamalarına değinerek, başkanın "Kanada'yı işgal etme planı olmadığını" bildirdi.

Waltz, NBC News'e verdiği mülakatta, Trump'ın dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birçok Kanadalının "düşük vergili" bir ülkede yaşamayı tercih edeceğini belirten Waltz, Trump'ın Kanada'yı "ilhak" etmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya, "Kanada'yı işgal etmekten bahsediyorsanız, böyle bir plan olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

Waltz, Trump'ın Grönland'ın satın alınmasına, Panama Kanalı'nın ABD'ye verilmesine ve Kanada'nın 51. eyalet olmasına ilişkin açıklamalarını, "bu bölgelerde ABD liderliğinin yeniden tasdik edilmesine yönelik adım" olarak değerlendirdi.

Ukrayna'daki savaş

Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine ilişkin olası adımlara değinerek ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth dahil bazı yetkililerin ilerleyen günlerde "savaşın bitirilmesi konusunda detayları görüşmek üzere Avrupa'ya gideceğini" açıkladı.

Rusya'nın ekonomisinin "iyi durumda olmadığını" ve Trump'ın Rusya'ya tarife ve yaptırım uygulayacağını söyleyen Waltz, bu olası yaptırımların ne zaman uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin detay vermedi.

Waltz, "Bütün tarafları masaya oturtmamız ve bu savaşı bitirmemiz gerekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Orta Doğu liderleriyle diyaloglarda bu konu gündeme geldi. Herkes bu savaşı bitirmesi konusunda Başkan Trump'a destek vermeye hazır." diye konuştu.

Waltz'dan USAID değerlendirmesi

Waltz, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımlarının kesilmesi kararına ilişkin değerlendirmede de bulundu.

Programın sunucusu Kristen Welker, USAID'in eski üst düzey yöneticilerinden birinin, bu yardımların "Rusya ve Çin karşısında ABD'nin en etkili silahı" olduğu ifadelerine ilişkin Waltz'a soru yöneltti.

Welker, USAID'in faaliyetlerinin kesilmesiyle "Rusya ve Çin'in dünyadaki etkisini artırması için bir fırsat sunulup sunulmadığını" sordu. Waltz ise bu soruya, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Waltz, USAID'in fonlarının ABD'nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde harcanmaması nedeniyle tartışmalara konu olduğunu savundu.

USAID ile ilgili tartışmalar

Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Waltz: Trump'ın Kanada'yı İşgal Planı Yok - Son Dakika

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