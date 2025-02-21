Waltz: Zelenskiy Kıymetli Maden Anlaşmasını İmzalayacak

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtti.

Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda konuşan Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Waltz, medyada konuşulanın aksine, geçen eylülde Zelenskiy'nin "ABD bize yatırım yapacaksa, gelin birlikte bir ortaklığa gidelim." önerisi yaptığını ve sonra da kıymetli maden anlaşmasına yanaşmadığını savundu.

Mike Waltz, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yapıcı ve Hazine Bakanımızı Kiev'e kadar gönderdi ve sonra medyada (Ukrayna'dan gelen eleştirel) söylemleri görüyoruz. Bakın işin özü şu, Devlet Başkanı Zelenskiy çok kısa vadede bu maden anlaşmasını imzalayacaktır. Bu anlaşma Ukrayna'nın yararına." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin Avrupa ülkelerinden habersiz veya koordinasyonsuz yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Waltz, Trump yönetimindeki ilgili kişilerin Avrupalı muhataplarıyla sürekli görüştüğünü kaydetti.

Waltz, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de perşembe günü Beyaz Saray'da olacağını söyledi.

Çin "tehdidine" atıf yaptı

Öte yandan, Waltz, ABD Başkanı Trump'ın Çin "tehdidinin" farkında olduğunu, bu konuda somut ve güçlü adımlar attığını ifade etti.

Waltz, Trump'ın "Çin tehdidiyle" başa çıkabilmek için ulusal güvenlik kurumlarının rotasını değiştirdiğini anlattı.

Trump'a "Nobel Barış Ödülü" yakıştırması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Tüm bunların sonunda Nobel Barış Ödülü'nü Donald J. Trump'ın isminin yanına koyacağız." dedi.

Waltz, ayrıca Hamas için "En kötü terörist gruplardan biridir. DEAŞ'tan ve El Kaide'den hiçbir farkları yoktur ve kesinlikle yok edilmelidirler." ifadelerini kullandı.