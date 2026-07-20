BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 22 Temmuz'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Wang'ın 23-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti kapsamında da Çolpon-Ata kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacağını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Wang Yi ASEAN ve Kırgızistan Ziyareti İçin Yola Çıkıyor - Son Dakika
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