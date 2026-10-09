Wang Yi, Beijing'de Pasifik ada ülkeleri heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Wang Yi, Beijing'de Pasifik ada ülkeleri heyetiyle bir araya geldi

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Wang Yi, Beijing\'de Pasifik ada ülkeleri heyetiyle bir araya geldi
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ÇKP Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü Wang Yi, Tonga Başbakan Yardımcısı Latu başkanlığındaki Pasifik ada ülkeleri heyetiyle görüştü. Wang, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle stratejik ortaklığının geliştiğini belirtti; heyet tek Çin politikasına bağlılığını yineledi.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü Wang Yi, başkent Beijing'de Tonga Başbakan Yardımcısı Viliami Uasike Latu başkanlığındaki Pasifik ada ülkelerinden siyasi liderler heyetiyle bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede, Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, ilgili ülkelerin liderlerinin ortak rehberliği altında daha da geliştiğini ve istikrarlı hale geldiğini söyledi.

Wang, Çin'in, tarafların kendi koşullarına uygun ve halklarının bağımsız olarak seçtiği kalkınma yollarını izleme konusunda birbirlerine kararlılıkla destek vermek, siyasi partiler arasındaki etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pasifik ada ülkeleri topluluğunu birlikte inşa etmek üzere Pasifik ada ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Latu ve diğer heyet üyeleri, Pasifik ada ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yıllar boyunca sağladığı büyük destekten dolayı Çin'e teşekkürlerini iletirken, tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı kalacaklarını ve ÇKP ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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