Wang Yi, BM Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Wang Yi, BM Zirvesi'ne Katılacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Geleceğin Zirvesi ve Genel Kurulu'na katılacak.

19.09.2024 13:32
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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 22-28 Eylül tarihlerinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak BM Geleceğin Zirvesi ve BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunun genel görüşmelerine katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Wang'ın ayrıca Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni tanıtma ve yapay zeka konusunda uluslararası işbirliğini geliştirme etkinliklerine katılacağını söyledi. Wang, Güvenlik Konseyi Üst Düzey Açık Oturumu, BRICS dışişleri bakanları toplantısı ve G20 dışişleri bakanları toplantısı gibi çok taraflı etkinliklerde de yer alacak.

Sözcü, Wang'ın BM Genel Sekreteri, 79. Genel Kurul Başkanı ve ilgili ülkelerin dışişleri bakanları veya heyet başkanlarıyla da görüşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Diplomasi, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Eylül, Dünya, Son Dakika

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