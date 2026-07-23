Wang Yi\'den BM Reformu Vurgusu

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası toplumun kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine yerleştirmesi gerektiğini belirterek, Çin'in Birleşmiş Milletler reformunun doğru yönde ilerlemesini desteklediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu başkanlığına seçilen Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu başkanlığına seçilmesinden dolayı Rahman'ı tebrik eden Wang, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini ve BM'nin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

BM'nin statüsünü ve rolünü kararlılıkla savunacaklarını kaydeden Wang, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasında ciddi gecikmeler yaşandığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun 2030 sonrası dönem için kalkınma işbirliğine yönelik planlama çalışmalarını başlatması gerektiğini vurguladı.

Mayıs ayında düzenlenen Küresel Yönetişim Dostlar Grubu Üst Düzey Toplantısı'nda BM reformunun yönüne ilişkin öneriler sunduklarını dile getiren Wang, BM'nin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak üzere Rahman ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rahman ise Çin'in her zaman Bangladeş'in değerli ve güvenilir bir ortağı olduğunu ve ülkenin dış politikasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Rahman, Çin-Myanmar-Bangladeş Ekonomik Koridoru gibi işbirliği çerçevelerini ilerletmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Bangladeş-Çin topluluğu inşa etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bangladeş'in Çin'in önerdiği dört küresel inisiyatifi desteklediğini vurgulayan Rahman, Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye, BM'nin rolünü etkin biçimde yerine getirmesini desteklemeye ve çok taraflılığı korumaya istekli olduklarını belirtti.