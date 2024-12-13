Wang Yi'den Ortadoğu Açıklaması

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BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'daki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Wang cuma günü yaptığı açıklamada en acil görevin vakit geçirilmeksizin ateşkes sağlanması, şiddete son verilmesi ve insani krizin hafifletilmesi olduğunu söyledi. Temel çıkış yolunun siyasi çözüme bağlı kalıp diyalog ve müzakereleri sürdürmek olduğunu kaydeden Wang, temel ilkeninse bölge ülkelerinin kendi kaderini tayin hakkını desteklemek ve dış müdahalelerden kaçınmak olduğunu belirtti.

Wang söz konusu açıklamayı Beijing'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ortadoğu'daki mevcut çatışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine yaptı.