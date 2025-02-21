JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi, 20 Şubat 2025. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Wang Yi, G20'de Suudi Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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