Wang Yi Kamboçya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Kamboçya Halk Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Prak Sokhonn ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 28 Kasım 2024. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)