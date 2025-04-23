Wang Yi Kazakistan ve Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi bir dizi üst düzey toplantıya katılmak üzere 25-30 Nisan tarihleri arasında Kazakistan ve Brezilya'ya resmi ziyarette bulanacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Wang, Kazakistan'da 6. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı ile İkinci Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanı Brezilya'da ise BRICS Dışişleri Bakanları/ Uluslararası İlişkiler Toplantısı ile 15. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.