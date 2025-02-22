Wang Yi ve Tete Antonio G20'de Bir Araya Geldi

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JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Angolalı mevkidaşı Tete Antonio ile bir araya geldi, 21 Şubat 2025.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin ve Angola'nın emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı yan yana mücadele verdiğini ve daha sonra kalkınma ve yeniden canlanma arayışında el birliği yaptığını söyledi.

Wang, Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen Angola'yı kutlayarak, hiçbir zaman Afrika'da bencil kazançlar peşinde koşmadıklarını, Afrika ülkelerinin içişlerine karışmadıklarını, Afrika entegrasyonunu kararlılıkla desteklediklerini ve Afrika ülkeleriyle olan sağlam ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Antonio ise Angola'nın ekonomik ve sosyal gelişimini desteklediği için Çin'e ve Angola'nın ulusal inşasına katkılarından dolayı Çinli işletmelere teşekkür etti. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)