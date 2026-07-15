Washington'da 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika
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Washington'da 15 Temmuz Anma Töreni

Washington\'da 15 Temmuz Anma Töreni
15.07.2026 21:24
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ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Büyükelçi Sedat Önal ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın konuşmalarında FETÖ'ye karşı mücadele vurgulandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından elçilik binasında gerçekleştirilen törende, Büyükelçi Sedat Önal, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Küresel Politika Enstitüsü (GPI) Başkanı Paolo Von Schirach, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Oussama Jammal, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Amerikan vatandaşları ile davetliler hazır bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Önal, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), seçilmiş hükümeti devirmeye, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye ve "devlet yapısının tüm organlarını ele geçirmeye" çalıştığını hatırlattı.

FETÖ konusunda rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Önal, "Hazırlıklı olmalıyız, özellikle de bu örgütün varlığını ve faaliyetlerini hala sürdürdüğü ABD gibi ülkelerde. Türkiye'nin buradaki temsilcileri olarak, Türkiye'yi karalamayı ve Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan bu örgütün faaliyetlerine ve Türkiye karşıtı propagandasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

FETÖ'ye karşı tavizsiz bir tutum sergilemenin "Türk-Amerikan toplumuna da düşen bir görev" olduğunun altını çizen Önal, "Ayrıca bu örgütü Amerika'da tamamen etkisiz hale getirme mücadelemizde Amerikan makamlarından daha fazla işbirliği göreceğimizi de umuyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz Türkiye için bir dönüm noktası oldu

Washington'daki törende konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "15 Temmuz, Türkiye için bir dönüm noktası oldu. O günden bu yana Türkiye sadece yaralarını sarmakla kalmadı, aynı zamanda köklü bir dönüşüm sürecine girdi. O gece sergilenen kararlılık, kapsamlı bir terörle mücadele stratejisinin geliştirilmesine de öncülük etti." dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı Akar, asıl zaferin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türk milletinin sergilediği direnç ve birlik" olduğuna dikkat çekti.

Akar 15 Temmuz günü, "Türk askerlerinin ve vatandaşlarının sadakatine", ordu ile millet arasında sergilenen "birlik ruhuna" ve darbe sonrasında Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde yaşanan değişime vurgu yaptı.

"15 Temmuz'da gerçek zafer sadece demokrasi değildi." diyen Akar, gerçek zaferin Türk milletinin sarsılmaz iradesine, Türk devletinin gücüne ve vizyonuna ait olduğunu kaydetti.

"FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir"

Programın ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran'ın, 15 Temmuz için özel hazırlanan videolu mesajı yayımlandı.

FETÖ'nün çeşitli ülkelerde hala barındırıldığını ve desteklendiğini vurgulayan Duran, "Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur; milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusuyla hareket etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, "Zira FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson ve Pete Sessions da Türk Büyükelçiliğindeki programa videolu mesajla katılarak Türk demokrasisine desteklerini dile getirdi.

Etkinliğe bizzat katılan Küresel Politika Enstitüsü (GPI) Başkanı Paolo Von Schirach da Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili, dönemin ABD yönetiminin geç de olsa seçilmiş yönetim lehine açıklama yaptığını belirterek "Ancak bu açıklama daha net ve erken yapılabilirdi." eleştirisinde bulundu.

Program sonunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında Türk halkının devleti ile ortaya koyduğu direniş ve kararlılığı yansıtan fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Washington, Sedat Önal, Demokrasi, 15 Temmuz, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Washington'da 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika

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