Washington'da Uçak-Helikopter Çarpışması: İki Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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WASHINGTON, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği, çarşamba gecesi Washington DC'deki Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağıyla bir helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında iki Çin vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Perşembe günü yapılan açıklamada Çin Büyükelçiliği, hayatını kaybedenler için başsağlığı, ailelerine de sabır diledi.

ABD tarafının kazaya ilişkin ayrıntıları ortaya çıkararak Çin tarafına resmi bildirimde bulunmasını talep eden büyükelçilik, hayatını kaybedenlerin ailelerine olay sonrasında yardımcı olunmasını istedi.

Açıklamada büyükelçiliğin, sorumlulukları dahilinde konsolosluk koruması ve yardımı da sağlayacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, American Havayolları uçağına ait uçuş verileri kaydedicisi ve kokpit ses kayıt cihazından oluşan iki kara kutunun bulunduğunu açıkladı.

Kazada 60 yolcusu ve 4 mürettebatı ile Kansas'ın Wichita kentinden gelen American Havayolları'na ait jet ve ABD ordusunda görev yapan 3 askeri taşıyan Blackhawk tipi bir askeri helikopter havada çarpışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.