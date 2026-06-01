Washington'daki Patlamada Can Kaybı 11'e Yükseldi

01.06.2026 10:24
Washington eyaletinde kağıt tesisindeki patlamada kaybolan 9 kişinin cesedi bulundu, ölü sayısı 11.

ABD'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlamasının ardından kaybolan cesetlerin bulunduğu, ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, Washington'ın Longview kentindeki Nippon Dynawave Packaging isimli kağıt fabrikasında meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü.

Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Washington eyaletinin Longview kentindeki Nippon Dynawave Packaging isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07.30 sularında patlama meydana gelmişti.

Longview İtfaiye Departmanı, kağıt üretim sürecinde kullanılan "white liquor (beyaz sıvı)" isimli bir kimyasal karışımın bulunduğu tankın patladığını açıklamıştı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişiye ise ulaşılamadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Washington'daki Patlamada Can Kaybı 11'e Yükseldi
