Waverley Kütüphanesi'nden Tartışmalı Kitap Kaldırıldı - Son Dakika
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Waverley Kütüphanesi'nden Tartışmalı Kitap Kaldırıldı

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Sydney'deki Waverley Kütüphanesi, 'soykırım' ifadesi nedeniyle kitabı raflardan çekti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Waverley Kütüphanesi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren "How to Sell a Genocide (Bir Soykırım Nasıl Satılır)" adlı kitabı gelen şikayetler üzerine raflardan kaldırdı.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Waverley Belediyesi, ABD'li yazar Adam Johnson tarafından kaleme alınan ve nisanda İngiliz yayınevi Pluto Press tarafından yayımlanan kitabın Waverley Kütüphanesi'nden geçici olarak çekildiğini doğruladı.

Belediye Sözcüsü, "Kitap, inceleme için kütüphane raflarından kaldırıldı. Belediye, kitap seçimi üzerinde daha yakın denetim sağlanması için süreçleri ayrıca değerlendirecek." açıklamasını yaptı.

Sözcü, kitapla ilgili birden fazla şikayet aldıklarını belirtti.

Kitabın kaldırılması, Yahudi bir yayın kuruluşunun geçen hafta yayımladığı haberin ardından geldi.

Habere göre, Aralık 2025'te Bondi Plajı'nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan kurtulan bir kişi, kütüphanenin yeni çıkan kitapların bulunduğu bölümünde kitabı gördüğünü ve bundan rahatsızlık duyduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kitabın yazarı karara tepki gösterdi

The Guardian gazetesine göre Johnson, kitabın kaldırılmasına tepki göstererek itirazların büyük ölçüde eserin başlığında "soykırım" kelimesinin kullanılmasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Johnson, "Soykırım benim kelimem ya da benim tespitim değil. Gazze'de soykırım yaşandığı görüşü, insan hakları dünyasında ezici bir fikir birliği ve bu konuyu incelemekle görevli kişiler arasında ana akım bir görüş." ifadelerini kullandı.

Kitabın yayınevi Pluto Press'in kıdemli editörü David Shulman ise Gazze'deki gelişmelerin ve bunların medyada ele alınış biçiminin kamuoyunu yakından ilgilendirdiğini belirterek, kitabın kamu kütüphaneleri aracılığıyla mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Johnson'ın kitabı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ABD medyasının "aktif ve sürekli suç ortaklığı" olmadan sürdürülemeyeceğini konu alıyor. Kitapta büyük haber kuruluşlarının İsrail'in savaş suçlarını sistematik şekilde "temize çıkardığı", ABD'nin rolünü gizlediği ve Filistinlileri canavar gibi lanse ettiği anlatılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Waverley Kütüphanesi'nden Tartışmalı Kitap Kaldırıldı - Son Dakika

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