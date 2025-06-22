WCK'dan Gazze'ye 12 Haftalık Ara Sonrası Yeniden Yardım

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine 12 haftalık aranın ardından yeniden başladığını duyurdu.

Dünya Merkez Mutfağından yapılan yazılı açıklamada, mutfağın yardımlarını taşıyan kamyonların Gazze'deki ekiplere ulaştığını ve seçili mutfaklarda yemek üretiminin yeniden başladığını bildirildi.

Açıklamada, "Bu, yerinden edilmiş binlerce kişinin acil gıda ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede devam eden açlığın etkilerinin kısa vadede giderilemeyeceğine, sürdürülebilir ve güvenli yardım ulaştırmanın önemine dikkati çekilen açıklamada, yeniden başlayan çalışmalar kapsamında ilk gün yaklaşık 10 bin kişilik yemek hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, faaliyetlere verilen 12 haftalık aranın nedeninin İsrail ablukası ve sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle yaşanan erişim sıkıntıları olduğunu vurgulanarak, operasyonların yeniden başlaması "önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana yardım noktalarına ulaşmaya çalışan 450 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, 3 bin 466 kişinin yaralandığı, 39 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.