Weimar Üçgeni'nden Moldova'ya AB Desteği

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Weimar Üçgeni ülkeleri Fransa, Almanya ve Polonya'nın, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakerelerini sürdüren Moldova'nın Birliğe üyeliğini destekledikleri bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Moldova'nın AB üyelik sürecine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Moldova'ya Destek Platformu Bakanlar Konferansı dolayısıyla Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Weimar Üçgeni ülkeleri dışişleri bakanları, bu ülkenin AB üyeliğine "sarsılmaz" desteklerini yineledi.

Moldova'nın "demokratik reformları, yöneticilerinin cesareti ve vatandaşlarının kararlılığıyla" AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasının "mümkün" olduğunu belirten bakanlar, Moldova'yı "bu yolda ilerlemeye" çağırdı.

Bakanlar, Moldova'nın " Rusya'nın istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı gelme başarısını" memnuniyetle karşıladı ve "yeni Rus tehditlerine karşı" desteklerini sürdürecekleri taahhüdünde bulundu.

Öte yandan, bakanlar, Moldova'ya savunma ve güvenlik işbirliği alanındaki yardımların ikili düzeyde ve Avrupa Barış Fonu çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

AB, Moldova ile tam üyelik müzakerelerine haziran ayında başlamıştı.

Weimar Üçgeni, 1991'de Polonya, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası işbirliği için kuruldu.