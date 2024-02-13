Weimar Üçgeni, Ukrayna\'ya Destek Mesajı Verdi

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Fransa, Almanya ve Polonya'nın oluşturduğu Weimar üçgeni, yayımladığı ortak bildiriyle Ukrayna ile savaşan Rusya'ya karşı işbirliğini güçlendirecekleri mesajı verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ile-de-France bölgesine bağlı La Celle-Saint-Cloud'da, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ve Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski'yi ağırladı.

Dün yaptıkları toplantının ardından ortak bildiri yayımlayan bakanlar, "üçlü işbirliğine yeni bir ivme kazandırma kararlılıklarını" belirtti.

Ukrayna'ya "siyasi ve askeri destek" vurgusu

Amaçlarının, mevcut güvenlik risklerine karşı koyabilmesi için Avrupa Birliği'ni (AB) "daha uyumlu, güçlü ve iyi" kılmak olduğunu vurgulayan bakanlar, askeri kapasitenin ve silahlanma konusunda Avrupa işbirliğinin güçlendirilmesi ve savunma harcamalarının artırılması için birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Ortak bildiride, "en yakın zamanda" Ukrayna'nın da katılacağı bir "Weimar+Ukrayna" toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Üç ülkenin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmek konusunda "sarsılmaz" bir kararlılık sergiledikleri vurgulanan bildiride, bu desteğin "gerekli olduğu" müddetçe süreceği taahhüt edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı "yasa dışı işgalinden" ve Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiği belirtilen bildiride, Rus savaş suçlularının da yargı önüne getirilmesinin önemi vurgulandı.

Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketinin kabul edilmesi çağrısı yapan Weimar üçgeni, AB'ye üyelik kriterlerini karşılaması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Filistin için "iki devletli çözüm" çağrısı

İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimi ele alan bakanlar yayımladıkları bildiride, "Gazze'deki insani felakete karşı bir an önce harekete geçilmesini" istedi.

Üç ülke, Orta Doğu'da bölgesel bir gerilimin artmasının engellenmesi ve Filistin için iki devletli çözüme yönelik siyasi sürecin başlatılması çağrısı yaptı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddetinin "kabul edilemez" olduğunu belirten bakanlar, yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını istedi.

2024 yılının özellikle Avrupa açısından önemli bir seçim yılı olduğuna işaret edilen bildiride, "demokratik süreçlere müdahale girişimlerine" tolerans gösterilmeyeceğine dikkati çekildi.

Üç ülkenin bu konuda "teyakkuzda olduğu", yabancı müdahalelere ve manipülasyonlara karşı "Weimar uyarı ve tepki" programı oluşturacakları aktarıldı.

Weimar Üçgeni, 1991'de Polonya, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası işbirliği için kuruldu.