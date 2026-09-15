WFP, Güney Sudan için acil destek istedi - Son Dakika
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WFP, Güney Sudan için acil destek istedi

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BM Dünya Gıda Programı, Güney Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 7,8 milyon kişinin her gün gıda bulmakta zorlandığını bildirdi. 2,2 milyon çocuk ile 2 milyon hamile ve emziren annenin acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğu, ek kaynak sağlanmazsa bir milyondan fazla kişinin yardıma erişimini kaybedebileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Program Operasyonlarından Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Matthew Hollingworth, "Güney Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 7,8 milyon kişi her gün gıda bulmakta zorlanıyor. 2,2 milyon çocuk ile 2 milyon hamile ve emziren anne acil beslenme desteğine ihtiyaç duyuyor." dedi.

Hollingworth, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Güney Sudan'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Sudan'ın insani yardım kaynaklarının tükenmeye başladığı bir dönemde birbiriyle kesişen krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Hollingworth, geçen hafta bulunduğu Güney Sudan'daki genel durumun büyük ölçüde kötüleştiğini söyledi.

Hollingworth, "Çatışmalar, yerinden edilme, ekonomik zorluklar, iklim kaynaklı şoklar ve komşu Sudan'daki durumun etkileri bir araya gelerek milyonlarca kişiyi daha derin bir savunmasız durumun içine sürüklüyor." dedi.

WFP'nin yanı sıra ülkedeki tüm aktörlerin sağladığı insani yardımların da hızla azaldığını gördüklerini ifade eden Hollingworth, "Güney Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 7,8 milyon kişi her gün gıda bulmakta zorlanıyor. 2,2 milyon çocuk ile 2 milyon hamile ve emziren anne acil beslenme desteğine ihtiyaç duyuyor. Ek kaynak sağlanmaması halinde ekime kadar bir milyondan fazla savunmasız insan, hayat kurtarıcı gıda ve beslenme yardımlarına erişimini kaybedebilir." diye konuştu.

"Sadece WFP özelinde bakacak olursak şu anda 86 milyon dolar finansman açığımız var"

Hollingworth, Güney Sudan'ın komşu ülke Sudan'daki çatışmanın sonuçlarından da etkilendiğinin altını çizerek, haftada 3 bin mültecinin ve Sudan'da daha önce mülteci konumunda olan Güney Sudanlının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.???????

Bölgede etkili olan aşırı hava olaylarının ve hava sıcaklığının artmasına yol açan El Nino'nun, Güney Sudan'ın yanı sıra komşu ülkeleri de etkilediğini vurgulayan Hollingworth, bu durumun tüm bölgedeki gıda güvenliği üzerinde daha büyük bir etkiye neden olacağı uyarısında bulundu.

Hollingworth, WFP, ortakları ve diğer BM kuruluşlarının yaşadığı finans krizine işaret ederek, "Sadece WFP özelinde bakacak olursak şu anda 86 milyon dolar, gelecek 6 ay içinse 416 milyon dolarlık bir finansman açığımız var. Bu kaynak sağlanmadığı takdirde mültecilere, yerinden edilmiş kişilere ve savunmasız durumdaki ev sahibi topluluklara hizmet sunamayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Sudan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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