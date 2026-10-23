WFP, KDC'de Ebola'nın 8. eyalete yayıldığını bildirdi, 6 ayda 115 milyon dolar istedi - Son Dakika
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WFP, KDC'de Ebola'nın 8. eyalete yayıldığını bildirdi, 6 ayda 115 milyon dolar istedi

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WFP KDC Direktörü David Stevenson, Ebola salgınının 8. eyalete yayıldığını ve gelecek 6 ayda toplam 115 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Stevenson'a göre salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına alma önlemlerini baltalamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Direktörü David Stevenson, ülkedeki Ebola salgınının sekizinci eyalette görüldüğünü bildirerek, "Salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına almak için gereken önlemleri baltalamaya devam ediyor." dedi.

Stevenson, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de Ebola salgını ile karşı karşıya kalan aileler için virüsten korunmanın, çocuklarını besleyebilme imkanlarını kaybetmek anlamına gelebileceğine işaret eden Stevenson, Ebola salgınının 8'inci eyalette de görüldüğünü ve halihazırda büyük bir baskı altında olan topluluklara ulaştığını söyledi.

Stevenson, "Salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına almak için gereken önlemleri baltalamaya devam ediyor." dedi.

Ebola ile mücadele eden ekiplerin çalışmalarının ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı, ailelerin sürekli yerinden edildiği, geçim kaynaklarının yok olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı bir ortamda gerçekleştiğine değinen Stevenson, gıda yardımının, hastaların tedavi sürecini desteklemek için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Stevenson, "Ebola salgını, hizmetlerin kısıtlı olduğu, insani ihtiyaçların çok derinleştiği, açlık, çatışma ve yerinden edilme gibi sorunların hastalığı kontrol altına almayı daha da güçleştirdiği topluluklara ulaşıyor. Bu nedenle gıda yardımı, sağlık müdahalesinin ayrılmaz bir parçası." diye konuştu.

WFP'nin, 60 tedavi ve izolasyon merkezinde 744 binden fazla sıcak yemek sağladığını kaydeden Stevenson, hastaların ailelerine 3 bin metrik tondan fazla gıda dağıtarak tedavi, izolasyon ve iyileşme süreçlerinde hastalara ve hanelere destek olduklarını vurguladı.

Stevenson, "6 aylık planımız, hastaların ve şüpheli vakaların yarım milyondan fazla yakını için kuru gıda yardımlarını kapsıyor. WFP gelecek 6 ayda sıcak yemek ve kuru gıda yardımları için gereken 79 milyon dolar dahil toplam 115 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın 8 eyalete yayıldı

KDC'de mayıs ortasında ilan edilen salgında en az 9 bin 400 vaka ve 4 bin 500'den fazla ölüm kaydedildi. Yetkililerin pazar günü paylaştığı verilere göre salgın, ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgını oldu.

Ülkenin kuzeyinde 8'inci eyalete ulaşan virüs, komşu ülkelere de yayıldı. Uganda hastalıktan arındığını açıklarken, Kenya'da pazar günü itibarıyla 8 vaka kayıtlara geçti.

Salgına, nadir görülen Bundibugyo virüsü neden oluyor. Bu virüse karşı onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

Nüfus hareketleri, silahlı grupların şiddeti, halkın sağlık ekiplerine duyduğu güvensizlik ve çalışanların kötü koşulları salgının yayılmasını hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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