WhatsApp Plus Ücretli Abonelik Planı Duyuruldu

WhatsApp, Android kullanıcıları için WhatsApp Plus adlı ücretli abonelik modelini test etmeye başladı. Aylık yaklaşık 2,50 dolar olan bu isteğe bağlı hizmet, 20 sohbet sabitleme, 18 renk teması, 14 uygulama ikonu ve animasyonlu çıkartmalar gibi özellikler sunuyor. Temel mesajlaşma ücretsiz kalırken, premium paket kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

WhatsApp ayrıca tüm kullanıcılar için arayüz geliştirmeleri yapıyor. Android 11 ve üzerinde bildirim baloncuklarıyla diğer uygulamalardan çıkmadan mesajlaşma sağlanırken, iOS'ta yapay zeka destekli mesaj özetleri geliştiriliyor. İşletme mesajlarını engelleme tek tıkla kolaylaşırken, kanallarda durum güncellemesi paylaşımı da yakında gelecek.