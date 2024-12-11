WhatsApp\'ta Global Kesinti

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp uygulaması servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Whatsapp uygulamasında yaşanan kesintiye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" ifadelerinde bulundu.
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