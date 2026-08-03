Wildberries Deposuna İHA Saldırısı - Son Dakika
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Wildberries Deposuna İHA Saldırısı

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Rusya'nın Vladimir bölgesindeki Wildberries deposuna İHA saldırısı sonucu yangın çıktı.

Rusya'nın Vladimir bölgesindeki Wildberries deposuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Vladimir Valisi Aleksandr Avdeyev, yaptığı açıklamada, bölgedeki Sobinskiy ilçesinde bulunan depoya İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırı nedeniyle depodaki bazı bölümlerin yıkıldığını ve yangın çıktığını ifade eden Avdeyev, çalışanların tahliye edildiğini aktardı.

Avdeyev, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgede İHA saldırısı tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, yangının şirketin Vladimir bölgesindeki lojistik tesisinde çıktığı, çalışanların tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bildirildi.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wildberries Deposuna İHA Saldırısı - Son Dakika

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