WIPO Genel Direktörü Tang, Dunhuang'da başlayan telif forumunun açılışında konuştu

WIPO Genel Direktörü Tang, Dunhuang'da başlayan telif forumunun açılışında konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WIPO Genel Direktörü Daren Tang, Çin'in Gansu eyaletine bağlı Dunhuang'da düzenlenen 2026 Uluslararası Telif Hakkı Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı. Çin Ulusal Telif Hakkı İdaresi ile WIPO'nun ev sahipliğindeki forum pazartesi günü başladı.
DUNHUANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang, 2026 Uluslararası Telif Hakkı Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı, 2 Kasım 2026.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentinde Çin Ulusal Telif Hakkı İdaresi ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün ev sahipliğinde düzenlenen forum, pazartesi günü başladı. (Fotoğraf Zhang Zhimin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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